Det er mig en gåde...

Debat Kalundborg - 02. august 2021 kl. 16:52

Det er mig en gåde, at man tror, at der kommer mere liv i Kalundborg by, når man nedlægger p-pladser.

Det er mig en gåde, at man kan komme i tanke om at fælde store, gamle træer i Klosterparken, når man samtidig ønsker at fremstå som en grøn kommune.

Det er mig en gåde, at man i Klosterparken vil tillade byggeri af otte monumentale boligblokke, som giver associationer om DLG-korn-siloer (pudsigt nok, eftersom bestyrelsesformanden i AP Pension, Niels Dengsø Jensen, også er bestyrelsesformand i DLG).

Det er mig en gåde, at man sælger Kalundborg Kommunes bedst beliggende grund til et pensionsselskab, som opfører lejligheder fortrinsvis for egne medlemmer, i stedet for at indrette parken til Kalundborg bys borgere med stier og bænke til dårligt gående.

Det er mig en gåde, at man for den indkomne købssum (som må være enorm) vælger at spise kommunens borgere af med en uambitiøs teatersal i Kalundborghallen.

Altså nej! Tænk dog lidt stort! Byg en teatersal, som kan blive et trækplaster for hele Vestsjælland - et turistmål a la Bølgen og Fjordenhus i Vejle. Vi har fået arkitektuddannelsen til Kalundborg. Der vil være en oplagt opgave/konkurrence for afgangselever der.

Men den allerstørste gåde for mig er, at kommunalpolitikerne i den grad taler ned til borgere, som ikke er enige i deres dispositioner og beslutninger. Vi burde jo arbejde for samme sag: at gøre Kalundborg til en attraktiv og dejlig kommune at bo og leve i. Hvem er til for hvem? Er politikerne til for borgerne, eller er borgerne til for politikerne?

Suzanne Baadsgaard

Klosterparkvej 19, 2.tv.,

Kalundborg