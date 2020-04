Det er en ommer

Debat Det er for tidligt og uansvarligt at sende vores små børn i skole og i børnehaver/vuggestuer. Man regner oven i købet med en stigende smitte som konsekvens.

Jeg håber, at der er forældre, som stadig holder så meget af deres børn, at de holder dem hjemme et stykke tid endnu.