Det er altså en ommer

Debat Kalundborg - 14. juni 2021 kl. 15:56 Kontakt redaktionen

Debat

Corona har påvirket vores samfund længe nu, og mange af os har ofret meget, så vi kan komme bedst muligt ud af denne pandemi.

Som det ser ud nu, ligner det også, at vores indsats har givet pote.

Der er lige blevet indgået en ny aftale om coronahåndteringen, og det ligner, at står til at se et meget mere normalt Danmark lige om lidt.

Det må siges at være fantastisk!

Man kunne måske endda være tilbøjelig til at sige, at det burde fejres!

Et arrangement, hvor det ville passe til, kunne for eksempel være til EM-slutrunden.

En komsammen med EM på storskærme, øl i baren og naturligvis masser af god stemning nede i Havneparken.

En genopførelse af succesen fra VM i 2018 om man vil.

Dog har kultur- og fritidsudvalget besluttet, dagen inden de nye restriktioner kom ud, at det ikke kommer på tale med nogen fodboldfest.

Det, synes jeg, er synd, og det burde genovervejes.

Noget af det vigtigste, en kommune kan stå for, er samhørighed, og jeg mener, at kommunen spilder en kæmpe chance for virkelig at gøre noget stort for netop det her.

Efter lang tids nedlukning og afstand, kunne det da være fantastisk med et rigtigt »fællesskabsskub«, som en fodboldsfest ville være.

Det ville glæde mange.

Her tænker jeg især på de unge, der nok ville få meget godt ud af sådan en fest.

De har måttet lade stå til og vente på, at tiderne blev lysere igen, så de kunne få deres ungeliv igen, og jeg vil sige, at tiden er nu, siden coronarestriktionerne giver plads til et påpasseligt arrangement, som en havnefest ville være.

Ikke nok med det så ville vi ikke være det eneste sted, der ville gøre det. På Ofelia Pladsen i København kommer der for eksempel et lignede arrangement.

Jeg synes derfor virkelig, at vi skal få idéen op og køre igen, og jeg opfordrer derfor kultur- og fritidsudvalget til at tænke over deres beslutning en ekstra gang.

Steffen Bjørnsgaard Bagger

kommunalbestyrelseskandidat for Socialdemokratiet- og DSU Kalundborg

Hovedgaden 2,

Høng