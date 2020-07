Det bliver dyrt i den sidste ende

Vi i rød blok krævede standhaftigt, at der på disse vigtige områder burde afsættes midler til et tiltrængt løft. Det medførte, at vi blev smidt ud af budgetlægningen, og blå blok kørte videre med deres eget budget, hvor jeg vil sætte et stort spørgsmålstegn ved deres prioritering.