Send til din ven. X Artiklen: Derfor byggeri i Klosterparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor byggeri i Klosterparken

Debat Kalundborg - 13. august 2021 kl. 18:53 Kontakt redaktionen

Debat

Det er godt, at vi er mange, der er for udvikling, uddannelsesby, studieby med videre.

Da kommunen ikke kan stå for at gennemføre alt dette, er det nødvendigt at finde samarbejdspartenere, som kan løfte opgaven.

Privatfinansieret projektbyggeri kræver et højt og sikkert afkast. Det afspejler sig i huslejen. Jeg vil lige sparke ind, at de mange studieboliger på det gamle sygehus er et rigtigt godt initiativ, og jeg synes at huslejen er yderst rimelig. Der har holdt mange lokale håndværksbiler under renoveringen. Huslejen er yderst rimelig - godt projekt.

Når der så er tale om faciliteter til forskning med en sammenkobling til nyt bæredygtigt boligbyggeri, så bliver muligheden for at finde partnere, som har interesse og som evner opgaven, ret begrænset.

Jeg synes, det er et godt valg at finde en medlemsejet pensionskasse.

Pensionskasser kan foretage langsigtede investeringer, og afkastkravet er mindre end hos kapitalfonde og andre investeringsforeninger, der satser på hurtig gevinst.

Det er naturligt, at de så har nogle krav som for eksempel til beliggenhed (beliggenhed, beliggenhed) - så boligerne bliver attraktive at leje.

Jeg synes det er godt for byen, at containerne ved gymnasiet bliver flyttet på sigt. De pynter ikke, og huslejen er høj.

Jeg synes, at der er taget gode hensyn i lokalplanforslaget med bevarelse af store dele af parken og fastlæggelse af byggefelter, så der opstår mellemkig og adgang i bebyggelsen. Måske kunne den blok, der er nærmest (65 meter fra) gymnasiet, flyttes mod vest.

Det er for let at pege på alternative placeringer af byggeriet, for som man siger: »Der skal altid to til en tango«.

Jeg kan godt undre mig over, hvor var vi henne, da lokalplanen for området blev vedtaget i 1997? Den bebyggelse var da meget mere bastant.

Det er mine overvejelser, jeg er for projektet. Jeg vil gå så vidt og sige: »Godt arbejde Kalundborg kommune, og tak for, at der blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne har været så stor opbakning«.

Peter Christiansen Agerhønevej 13, Kalundborg