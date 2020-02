Send til din ven. X Artiklen: Der skal være væsentlige miljøgevinster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der skal være væsentlige miljøgevinster

Debat Kalundborg - 14. februar 2020 kl. 12:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Der er fordele og ulemper ved et fælles spildevandsanlæg i et samarbejde mellem Holbæk og Odsherred kommuner!

Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at der stort set kun fokuseres på de negative konsekvenser, der måske vil være ved at etablere et større rensningsanlæg rent kapacitetsmæssigt i Fårevejle.

Jeg er af den opfattelse, at vi skal have undersøgt forholdene til bunds i projektet, og hver en sten skal vendes før dommedagsprofetierne sker fyldets og det er også, hvad der er blevet garanteret fra flere sider og senest på borgermødet for 14 dage siden.

Jeg er af den overbevisning, at vi sammen med Holbæk Kommune kan skabe et banebrydende og topmoderne anlæg, hvor teknologi og processer går op i en højere enhed, men jeg vil gerne gentage, hvad jeg og flere andre politikere har sagt igen og igen, og det er, at der skal være væsentlige miljøgevinster for vores fælles natur før, jeg siger ja til et endeligt projekt.

Følg med i udviklingen i projektet på Odsherred Kommunes hjemmeside.

Allan Andersen

Byrådsmedlem (S)

Formand Odsherred Forsyning

Odsherred Kommune