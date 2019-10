Send til din ven. X Artiklen: Der hvor Sjælland begynder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der hvor Sjælland begynder

Debat Kalundborg - 29. oktober 2019 kl. 05:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

»For enden af Vestsjælland ligger en by, der både er i vækst og i forfald. Den er i udvikling, og den er i afvikling. Den har storindustri og stor natur. Den har en stærk fortid, en vaklende nutid og store forestillinger om en fremtid«.

Det er ikke mine ord, men direkte afskrift af introduktionen til en16 siders artikel i »Ud & Se« for oktober 2019. Artiklen er skrevet af Benjamin Dane og rigt foto-illustreret af Martin Dam Kristensen, der som udsendte reportere har besøgt Kalundborg to gange i sommeren 2019.

Det har åbenbart været nogle triste besøg - de har mest mødt tomhed, grå bygninger, brokkehoveder og, til en vis grad, mennesker der ikke deltager i det levende foreningsliv eller andre af de mange muligheder, der er for gennem samkvem med andre at udvide sin horisont og, måske, være med til at udvikle byen og byens liv.

Da Birthe og jeg for snart 12 år siden valgte at flytte fra hovedstaden til byen i Danmarks centrum, Kalundborg, var det effektueringen af en beslutning, der var truffet mange år før. Vi havde lært Kalundborg at kende i løbet af de 20 år vi på det tidspunkt havde haft sommerhus på egnen.

Vi var kommet til at holde af Kalundborg, som vi så og ser som en levende by med en fantastisk beliggenhed i forhold til vand, skov, strand. En by med et aktivt erhvervsliv, gode butikker, en fantastisk historie og åbne imødekommende mennesker, hvoraf rigtig mange deltager i det omfattende foreningsliv.

Jeg har aldrig være i Havkatten eller Høvlen. Jeg har aldrig hørt Tony Mammen spille. Jeg har været på andre restauranter i byen, og under byfesten har jeg sammen med en masse andre deltaget aktivt i at give kalundborgenserne og byens gæster nogle gode oplevelser.

Jeg ved godt Kalundborg er sidste stop på Vestbanen, men med placeringen midt i Danmark er Kalundborg ikke udkant.

Ud & Se har angivet at have 470.000 læsere, som har fået en historie om Kalundborg. En historie, som giver sig ud for at være sandheden om Kalundborg. Men det er ikke sandheden om Kalundborg. Det er journalistens historie efter det der måske var hans første besøg i byen, som fremstår totalt ukendt for ham.

Jeg kan kun opfatte denne artikel, som en smædeartikel. Det er vel ikke formålet med Ud & Se at skrive smædeartikler om stationsbyer i Danmark. Det er et stort ansvar at skrive artikler, der læses af 470.000 danskere, man tror det er den sande historie man får - men det er denne historie om Kalundborg ikke.

Hans-Henrik Nielsen

Lundemarken 8

Kalundborg