Send til din ven. X Artiklen: Der er et yndigt land - nu uden egetræer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er et yndigt land - nu uden egetræer

Debat Kalundborg - 20. januar 2020 kl. 16:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

To hundrede års kultur kan destrueres på to minutter, det kræver ikke den store viden eller faglige kundskaber, hvorimod det kræver indsigt og faglighed at genskabe en kulturarv, der ikke kan fremtrylles fra den ene dag til den anden.

Kører du ad Røsnæsvejs kurvede og bakkede forløb mod vest og netop har passeret Nostrup, møder du et guldalderlandskab af de helt store. I kanten af vejens svungne forløb står et omkring tohundrede år gammelt egetræ med sin majestætiske store krone så malerisk, at enhver landskabsmaler sukker for at forløse sceneriet til lærredet. Vejens smukke forløb, det solitære flotte gamle egetræ med bakkelandskab og ikke mindst en smuk gravhøj i baggrunden danner et unik landskab, der er så pæredansk. Et stemningsbillede, der gør enhver misundelig på vores nationale kulturværdier.

Dette smukke landskab er nu totalt forsvundet, da det gamle træ har måtte lade livet til fordel for en cykelsti, som vi alle naturligvis bliver glade for. Men hvorfor kunne cykelstien ikke blot tage et lille trin til højre, sådan som den gør andre steder på den nye strækning. Med et lille sidetrin kunne det ikoniske gamle egetræ have overlevet, og det unikke danske landskab kunne bevares til eftertiden og til meget stor glæde for os alle. Selvfølgelig kan der plantes et nyt egetræ, men det får vi næppe glæde af før om 200 år.

Borgmesteren og forvaltningen burde skamme sig.

Hans Olesen

Klinten 14

Kalundborg