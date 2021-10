Send til din ven. X Artiklen: Der er et stort behov for transport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er et stort behov for transport

Debat Kalundborg - 01. oktober 2021 kl. 10:21 Kontakt redaktionen

Debat

Niels Erik Danielsen siger nej! Det er jo ikke ikke noget nyt. Men nu er det til en Kattegatforbindelse, hvor han er med i en »Anti-komité«.

Som begrundelse for at være med i antikomitéen skriver NED den 17. september, at han er blevet »meget mere vidende« om skaderne ved at etablere en Kattegatforbindelse, og så slynger han om sig med millioner af tons CO2 og milliarder af kroner.

NED udtaler, at antikomitéen vil forlange, at Vejdirektoratet og Sund&Bælt skal beregne, hvor stor en mængde CO2, der vil blive udledt i forbindelse med anlæggelsen af en Kattegatforbindelse.

Det ville være seriøst, hvis man samtidig beregnede udledningen af CO2 ved bygning af en 2. storebæltsbro, en 3. lillebæltsbro og en 2. bro over Vejle Fjord plus diverse store udvidelser af motorvejene over Fyn og i Jylland (alt skattefinansieret, mens Kattegatforbindelsen er brugerfinansieret).

Disse byggerier vil jo være nødvendige, såfremt der ikke kommer en Kattegatforbindelse.

Jeg ved jo godt, at én af NED's tunger taler imod, fordi EL jo principielt er imod biler, men man kan jo ikke fornægte virkeligheden, som jo er, at der er et stort behov for transport både af personer og gods over Fyn - og Kattegat.

- Og så inviterer NED Niels Kier Rye til at komme til Røsnæs og spise sin madpakke - det, synes jeg, er positivt, og det kunne jo også sagtent ske efter en Kattegatforbindelse.

PS: Jeg er FOR en Kattegatforbindelse.

Svend Olesen

Agerhønevej 9,

Kalundborg