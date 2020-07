Debatten om bioversitet er forskruet

Ordet biodiversitet bliver brugt af alle, som tror, at netop deres mening om naturen er den rigtige. Denne debat om biodiversitet er ligesom alt andet i et demokratisk samfund, det er ikke dem, som er flest, der får ret, men det er dem, der råber højest.

Sæler er opformeret helt enormt og generer fiskerne og ødelægger deres erhverv. Historien har vist, at hvis der bliver for mange sæler, får de en influenzalignende sygdom og dør en ynkelig død.

Den mest kontroversielle art, der breder sig, er rovfuglene, de har nu været totalfredet i over 50 år. Her tænker jeg mest på Rød Glente og Musvågerne.

Agerlandets dyr er blevet decimeret kraftigt i de senere år. Agerhønen havde før kuld på 15-20 kyllinger, har de et par stykker nu er det stort. Harerne kæmper forgæves mod de store rovfugle. Jeg har før forsøgt debatten om rovfuglene, men fik at vide, at eksempelvis Glenten kun var ådselsæder, det er den bare ikke selv klar over.