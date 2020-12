Debat: Vi ses ved kanylen

2020 er et skudår - men hvad med 2021? Kalundborg Kommune har fortalt, at du får hentet affald i en anden uge i 2021 end i år. God information!

For eksempel var 2016 et skudår, men havde 52 uger, derimod havde 2015 53 uger som også 2009, men altså ikke 2012.

Men hvad så med 2021, det er jo ikke et skudår? Jo, det håber jeg det bliver; jeg håber meget på at få et par skud vaccine i 2021, og at stort set alle andre også får det.