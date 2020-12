Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi risikerer at skulle vinke farvel til alt liv på Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi risikerer at skulle vinke farvel til alt liv på Røsnæs

Debat Kalundborg - 16. december 2020 kl. 11:35 Af David Katznelson, Røsnæsvej 400, Kalundborg Kontakt redaktionen

Desværre var debatindlægget (12.12.20) »Fri os for nationalpark« præget af, at Nils Overgaard ikke havde gjort sit hjemmearbejde godt nok, så det var fyldt med fejl og misinformation.

Hvis han havde brugt bare 5 minutter på at læse om danske nationalparker inden han skrev sit indlæg, så ville han have vidst, at erhvervslivet ikke blive sat ud af spillet, men snarere styrket ved oprettelsen af en nationalpark. Faktisk bliver der tilført mange statslige millioner til området. Og der er hverken tale om annektering eller ekspropriation ved oprettelsen af en nationalpark, så det han skriver, er desværre forkert.

Så kom der en lang fordomsfuld smøre om diverse forslagsstillere, og var jo næsten til at grine af - eller måske græde over. Jeg ejer en gård, der ligger på Røsnæs og vil mene, at jeg har mindst lige så meget ret til at udtale mig om Røsnæs, som han har. Og det har en sommerhusejer vel også, eller en turist for den sags skyld. Det kan godt være, at vi ikke har boet på Røsnæs hele vores liv, men vi har en stor interesse i, hvad der forgår på Røsnæs, og hvad der sker med Røsnæs i fremtiden.

Det lader til, at det er gået Nils Overgaards næse forbi, at en af de aller største mulige ændringer på Røsnæs lige nu er, at der er forundersøgelser i gang til en mulig Kattegat forbindelse. Hvis den forbindelse kommer til at gå på tværs af Røsnæs, så kan man vinke farvel til alt liv på Røsnæs og også til erhvervslivet. Det bliver begravet under mange millioner tons af beton.

Og ja, mine grønne marker vil blive omdannet til en firesporet motorvej, så hvis jeg var Nils, så ville jeg skynde mig ind og støtte forslaget, der kan støttes på: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06004