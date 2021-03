Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vaccine-cirkus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vaccine-cirkus

Debat Kalundborg - 16. marts 2021 kl. 13:21 Af Flemming Hansen, Frederik Andersensvej 8 B, Kalundborg Kontakt redaktionen

Mandag den 15. marts kl. 12.14 modtog jeg - mens jeg var i byen - en SMS med besked om, at jeg nu havde mulighed for at blive vaccineret mod Covid-19.

Straks da jeg kom hjem kl. 13.35 gik jeg på nettet (vacciner.dk) for at bestille vaccinationen. Jeg fik valget mellem vaccination i Slagelse, Holbæk, Roskilde, Odense og Samsø.

Det lød jo fint, men efter at have surfet rundt i mulighederne, måtte jeg konstatere, at hverken i Slagelse, Holbæk eller Odense var der tider at få. I Roskilde kunne jeg få tid til første vaccination den 7. april, men ikke til den anden. Og systemet tillader ikke bestilling, hvis ikke der er tider til begge vaccinationer!

Så prøvede jeg, om der var tider på Samsø. Og minsandten om ikke der allerede var en tid onsdag den 17. marts til første vaccination og tid tre uger efter den 7. april til den anden. Så efter at have tjekket færgeafgange frem og tilbage fra Kalundborg til Samsø og efter at have bestilt færgebilletter kunne jeg kl. 14.58 bekræfte min bestilling af vaccinationerne på Samsø!

Så onsdag morgen kører jeg kl. 8.50 om bord på Samsøfærgen, som så bringer mig tilbage til Kalundborg kl. 17.30. Seancen gentages den 7. april. Så med et tidsforbrug på to dage og en udgift på 480 kroner ser jeg frem til langt om længe at være sikret mod smitte.

Men jeg undrer mig ærlig talt over, at man inviterer ældre medborgere til vaccination, når man rent faktisk ikke har vaccinationer til rådighed på Sjælland to timer efter, invitationen er sendt ud.

Jeg føler mig lidt trukket rundt i manegen.