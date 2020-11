Send til din ven. X Artiklen: Debat: Uværdigt og uanstændigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Uværdigt og uanstændigt

Debat Kalundborg - 30. november 2020 kl. 14:09 Af Susanne Uhre-Prahl Nørre Allé 1 Kalundborg Kontakt redaktionen

Hr. Ejvind Bitsch har vovet sig ud på den tynde is, når han i et læserbrev (28/11-20) her i Nordvestnyt hylder Inger Støjberg, og karakteriserer Venstres næstformand som heroisk for hendes optræden og tale ved traktordemo'en i Jylland.

Her »pyntede« hun sig med lånte fjer fra amerikansk politik, hvor Donald Trump har genfundet det gamle udtryk om at »dræne sumpen«. Hendes snak om sumpen, magtsygen og vores demokrati, som bliver ædt, vakte bestemt ikke jubel i hendes eget parti.

Hun blev heldigvis undsagt af fremtrædende V-politikere og beskyldt for selvpromovering. Så hun er sikkert glad for opbakningen fra hr. Bitsch.

Vi er derimod mange, som finder det beskæmmende, at flere folketingsmedlemmer deltog i en demonstration, hvor der hang plakater af landets statsminister iført nazi-uniform. Det er uværdigt og uanstændigt - uanset hvilken partifarve statsministeren har.

Det var desuden et patetisk forsvar Støjberg kom med for sin »dræn sumpen«-tale. Henvisningen til Ronald Reagan's tale for flere årtier siden, er en dårlig undskyldning. Det er en kendsgerning, at Trumps massive brug af udtrykket i flere år hos enhver anden giver associationer til ham - bare ikke hos Støjberg og åbenbart heller ikke hr. Bitsch.

Hun får højst sandsynlig også brug for din støtte, når strukturkommissionen om kort tid afslutter sit arbejde angående hendes ulovlige instruks, som ramte unge asylpar.

»Din heroiske« Støjberg er nemlig i farezonen for at blive stillet for en rigsret. En skæbne, som du ønsker for statsminister Mette Frederiksen. Hun har ikke handlet for at fremme sin egen politik. Det gjorde derimod både Inger Støjberg og Erik Ninn Hansen. Sidstnævnte blev dømt i tamilsagen.

relaterede artikler

Debat: Lad os få ryddet op i sumpen 30. november 2020 kl. 14:02

Debat: Ellemann måtte endnu engang lægge afsted til sin næstformand 24. november 2020 kl. 13:59