Debat: Udsigt kontra fremskridt

Debat Kalundborg - 17. februar 2021 kl. 09:56 Af Harly Pedersen, Møllevangen 10, Gørlev Kontakt redaktionen

Den seneste tids debat om at der er borgere, der føler, at de har fået taget deres udsigt fra dem ved det nye byggeri på Reersø, kan jeg roligt sige at Johnny Lihme har ret i, at det politisk var vedtaget, at når Postgården blev revet ned, så skulle der kun opføres boliger på grunden.

Historisk set har den eller de borgere, der har klaget ikke særlig meget at have deres klage i, for mens Postgården lå der, havde de jo heller ikke udsigt til Vejlen, og det har da været et held for dem, at det tog så lang tid inden, der kom en bygherre, der kunne se det fornuftige i at investere i boliger.

Så påstanden om at ens ejendomsværdi er faldet med x antal tusinde holder jo ikke, men måske er ejendomsværdien blot hvad den hele tiden har været.

Og så hjælper det ingen, at såvel Enhedslisten og Naturfredningsforeningen påberåber, at området er udlagt som særlig beskyttet område.

Postgården har ligget der i mere end 100 år, så hvordan grunden lige pludselig kan få den status, som de to påberåber sig, må de komme med en bedre forklaring på.

Jeg har flere gange set byggeriet, og det ser flot ud og bliver helt sikkert et stort aktiv for de borgere, der er så heldige at få lov at bo der.

Lad nu ikke resten af byggeriet stoppe, blot fordi man har overholdt alle gældende regler.

