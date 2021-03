Debat: Tak for underholdningen

Tillad mig at ytre en hjertelig tak til de forskellige socialdemokratiske mutationer for deres værdifulde bidrag til underholdningen i Nordvestnyt her i denne triste og knugede tid.

Senest til Kirsten Rask, der på en ellers kedelig onsdag under opremsning af Kaj Buchs - konsekvent betitlet »hr.« - akademiske og politiske meritter, kritiserer ham for at være nedladende, og som i en spids - andre kunne sige fornærmet - tone opfordrer ham til samarbejde og brobygning i stedet for - »at chikanere, udskamme, skabe konflikt og være nedladende«.