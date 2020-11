Debat: Støjberg er ikke en helt

Jeg er tilhænger af, at der føres politik hen over midten, og at der er en aktiv opposition samt skiftende flertal.

Så længe Inger Støjberg har en fremtrædende plads i Venstre, har blå blok ikke en chance for at opnå regeringsmagten. Det er jo et spørgsmål om at flytte brikker.