Debat: Spørgsmålet er om der er bygget ind over naturbeskyttet område

De nærmeste naboer havde flere gange over for kommunen udvist en dokumenteret interesse for køb af grunden - ikke bare for at bevare deres udsigt, men også for bevarelse af ind- og udblikket til den uberørte natur i Vejlen. DN arbejder netop for at bevare sådanne enestående, naturskønne områder uberørte for eftertiden.