Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sandheden om postgårdgrunden på Reersø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sandheden om postgårdgrunden på Reersø

Debat Kalundborg - 15. februar 2021 kl. 14:45 Af Johnny Lihme, Engstien 3, Reersø Kontakt redaktionen

I 2014 havde den gamle restaurant Postgården været til salg i en længere periode, da flere reersøborgere rettede henvendelse på min bopæl med bekymring og oplysninger om, at der var rygter om, at rockere var ved at købe Postgården .

Jeg sad på tidspunktet i kommunalbestyrelsen og henvendte mig med det samme til borgmester Martin Damm med oplysningerne, og vi var enige om at tage sagen op i kommunalbestyrelsen med forslag om, at kommunen købte ejendommen til nedrivning.

Kommunen købte Postården til nedrivning i 2015. Det blev i tilknytning til nedrivningen politisk bestemt, at grunden skulle sættes til salg, og at en køber skulle forpligtes til at opføre en række ældrevenlige boliger, som mange har efterspurgt på Reersø.

Da det rygtedes, at der på den tomme grund skulle bygges ældrevenlige boliger kom reersøborgere igen til min bopæl, denne gang med ønsket om at blive skrevet op til en bolig.

Ved nedrivningen fik de bagved liggende ejendomme fri udsigt til den skønne natur i Vejlen. Denne udsigt er dog nu igen forsvundet med opførelsen af de nye flotte rækkehuse. Det har fået flere ejere til at klage til kommunen, ligesom man har hyret en advokat til at føre deres sag.

Det fremgår af Nordvestnyt i fredags, at Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afd. v/Susanne Ladefoged også er mobiliseret og bebrejder kommunen for dårligt samarbejde og fremturer mod byggeriet med henvisning til bestemmelser efter et Natura 2000 område i Vejlen, som først er godkendt af Miljøstyrelsen i 2018, tre år efter kommunalbestyrelsen godkendte en byggeplan for Postgårdgrunden.

I Nordvestnyts lørdagsudgave fremgår det, at Enhedslisten enlige kommunalbestyrelsesmedlem, Niels Erik Danielsen, nu også går ind i sagen, som han betragter som uskøn. Niels Erik Danielsen og Susanne Ladefoged har et meget tæt samarbejde, så timingen er ikke nogen overraskelse.

Jeg syntes dog ikke, det er i orden at hindre et byggeri og holde andre borgere ude for at sikre sig en udsigt, man ikke har krav på eller er berettiget til.