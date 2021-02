Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sandheden om Johny Lihme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Kalundborg - 17. februar 2021 kl. 11:40 Af Susanne Ladefoged, DN Kalundborg, Tjørnhøjsvej 23, Gørlev Kontakt redaktionen

Når Johnny Lihme i Nordvestnyt den 16. ds vil give sin menig til kende omkring det nye byggeri på Postgård-grunden på Reersø, så kommer næsten halvdelen af Johnny Lihmes læserbrev til at handle om angreb på foreninger og personer grænsende til injurier. Sandheden må være, at Johnny Lihme har et udækket behov for at forsøge at bagvaske andre. Sørgeligt, men ikke overraskende for det oplevede jeg også ved flere lejligheder i Johnny Lihmes tid i Teknisk udvalg.

Når Nordvestnyts journalist kontakter undertegnede for at få bemærkninger til en aktuel sag, som journalisten er i gang med at skrive en artikel om, så er det i Johnny Lihmes sygelige optik en fremturing og planlagt timing fra DN's side. Timingen er, at journalisten gerne vil have så mange input og vinkler på sin artikel som muligt og derfor naturligt tager kontakt til relevante interessenter.

Johnny Lihmes udsagn om, at DN bebrejder kommunen for dårligt samarbejde må også stå for hans egen regning. Min udtalelse i avisen udtrykker et godt samarbejde, hvorfor jeg var lidt overrasket over, at man endnu ikke havde besvaret DN's henvendelse med spørgsmålet, om der var bygget for tæt på Natura 2000 beskyttet areal. DN varetager naturens interesser, og DN har bestemt et godt samarbejde med kommunen, som generelt svarer hurtigt, fagligt og kompetent på vores henvendelser.

Det er prisværdigt, at der bygges ældrevenlige boliger i lokalområdet, så ældre borgere får muligheden for at blive boende på Reersø - man kan imidlertid stille sig selv spørgsmålet, om de opførte fire dobbelthuse er ældrevenlige eller øremærket som ældreboliger, men det vil jeg lade op til andre at afgøre. Til Johnny Lihme vil jeg blot sige: Gem dine sure opstød og forskån læserne for udokumenterede usandheder.

