Debat: Sagen om svinefabrikken - får vi den behandling vi har krav på?

Debat Kalundborg - 14. december 2020 kl. 16:29 Af Mette Hvid Brockmann og Hans Munk, Radikale Venstre, Kalundborg Kontakt redaktionen

I øjeblikket ligger der en ansøgning til godkendelse i Kalundborg Kommune om opførelse af et nyt svineanlæg på adressen Havnsøvej 32. Det burde ligne en uskyldig sag, hvor et gammelt anlæg med kapacitet til en årlig produktion af 7.340 slagtesvin bliver omlagt til nye stalde, der efter sigende giver bedre produktionsvilkår og en reduceret påvirkning af omgivelser.

Det er det bare ikke, for samtidig øges kapaciteten af slagtesvin til næsten det tredobbelte: 20.000 slagtesvin årligt, hvilket medfører en række gener for naboerne til det nye anlæg, ligesom det giver en uacceptabel stigning i tung trafik gennem landsbyen Føllenslev, der i forvejen er hårdt presset af trafik.

Flere har allerede med rette været ude og efterlyse politisk handling. Problemet er bare, at de kommunale politikere kan henvise til, at når der er tale om husdyrhold i landbrugszone, skal sagen kun behandles administrativt, og så længe godsejeren overholder lovgivningen, er der ikke noget for kommunens politikere at gøre.

Det er imidlertid ikke rigtigt. Og nu bliver det lidt teknisk. Vi skal se mod EU for at finde politisk vej til at sikre vores miljø, nemlig mod EU's Naturbeskyttelsesdirektiver, hvor Habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. I Kalundborg Kommune har vi på denne baggrund det meget store Natura 2000 område, der dækker bl.a. Eskebjerg Vesterlyng.

Selvom man kan synes, at anlægget ligger et stykke væk fra disse habitatområder, så vil den øgede produktion give anledning til en vis ammoniakdeponering i habitatområdet. Og derfor skal der foretages en risikovurdering og konsekvensvurdering i forbindelse med en eventuel godkendelse. Det er ikke nok, at man har foretaget en generel vurdering efter husdyrbruggodkendelsesbekendtgørelsen, som det er tilfældet i den konkrete sag. Der skal en specifik videnskabsfaglig vurdering til før en eventuel godkendelse er lovlig. I modsatte tilfælde vil en godkendelse være ulovlig.

I Danmark taler vi i øjeblikket meget om manglen på vild natur og ikke mindst faldet i biodiversitet. Vi er i Kalundborg Kommune berigede med helt unikke naturområder. Derfor vil vi på det kraftigste opfordre vores kommunale politikere til at være sig dette ansvar bevidst.