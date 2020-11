Send til din ven. X Artiklen: Debat: Så er den gal igen i Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Så er den gal igen i Kalundborg

Debat Kalundborg - 25. november 2020 kl. 15:48 Af Naser Khader, MF (K), Sjællands Storkreds Kontakt redaktionen

To unge mænd blev skudt og dræbt på åben gade i Kalundborg, mens en tredje mand blev alvorligt kvæstet af skud. Det går langt ud over enhver grundliggende borgersikkerhed, når sådan noget sker. En del af løsningen står klar: Vi skal og må have mere politi på gaden. Vi kan ikke blive ved med at vente. Nu skal der handles.

For der har over en længere periode været en række af hændelser landet over: Alt fra spritkørsel til butikstrusler til vold i nattelivet. Vi kan ikke blive ved med at acceptere alle disse hændelser - især ikke, når det går udover borgernes tryghed og potentielle helbred.

Denne her gang gik det så udover Kalundborg. Her skal borgerne nu leve med den frygt, at der ikke er grænser for, hvor et skyderi kan ske. Politiet har konstateret, at det er unge mænd, der et blevet ramt, men ikke om de har en relation til bandemiljøet.

Jeg vil dog sige, det er meget sjældent, at der er tre unge fyre, der bliver ramt af skud, uden det relaterer sig til bandemiljøet. Uanset har vi en sag, hvor et opgør foregår midt i det danske hverdagsliv, og det er bekymrende. Det viser med alt tydelighed, at gerningsmændene er totalt ligeglad med de danske borgere.

Derfor er vi også nødt til at have mere tydeligt politi, især i de større byer og byer med en historik som Kalundborg. Det er os - ikke banderne - der bestemmer.

Den primære årsag er, at folk skal kunne føle sig trygge. Det sender et klokkeklart signal, når der er patruljer på gaden. Det vil lede til den anden årsag for mere politi på gaden: At en man potentielt set kan fange gerningsmændene, inden de når at stikke af. Eller endnu bedre: forhindre sådan en skudepisode vi lige har set.

For vi skal gøre noget. Kriminelle i det her land har det for nemt, og det går direkte udover uskyldige borgeres sikkerhed. Danmark skal alle dage varetage de lovlydiges interesser - ikke de kriminelles.