Debat: Renholdelse af kommunen

Tusind tak til Grete Tvedegaard for dine roser til os frivillige affaldsindsamlere.

Det varmer at få ros, men det er ikke hæder og ære, vi stræber efter, men fokus på problemet.

Vi er blevet bevidste om, at hvis problemet skal løses, må vi tage ansvaret på os.

Der bliver i debatten givet udtryk for, at affaldsindsatsen har været underprioriteret i mange år i kommunen.

Der er blevet ansat fire bypedeller til at sørge for rengøringen rundt om i byerne, og det, synes jeg, generelt har hjulpet. Men de kan jo ikke være i hver en krog.

Men der er et overset problem. Nogle af vejstrækningerne er kommunens ansvarsområde og andre Vejdirektoratets. Ligger der affald på Vejdirektoratets ansvarsområde, for eksempel Sydhavnsvej/Østre Havne­vej til lysreguleringen, så samler kommunen det ikke op ifølge teknisk forvaltning. Det samme gælder på Hovvejen og Holbækvej/Skovvejen.

Kommunen får så skideballen over, at det sviner, men faktisk er det Vejdirektoratet, der har underprioriteret affaldsopsamlingen, og dette er en politisk beslutning fra 2018, at affaldsopsamling skal være laveste prioritet langs vores hoved-, motor- og motortrafikveje.