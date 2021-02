Send til din ven. X Artiklen: Debat: Prutter køer mere end mennesker der kun spiser grøntsager? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Prutter køer mere end mennesker der kun spiser grøntsager?

Debat Kalundborg - 19. februar 2021 kl. 19:02 Af Svend Olesen, Agerhønevej 9, Kalundborg Kontakt redaktionen

For nogen tid siden var Pia Olsen Dyhr og Jacob Ellemann Jensen i et debatprogram i TV om bl.a. klimaet. Pia Olsen Dyhr talte meget om, at vi skulle spise flere grøntsager i stedet for kød - helst udelukkende grøntsager. Vi skulle holde os fra kød af hensyn til sundheden og til klimaet. Ifølge hende var køernes prutter en meget væsentlig årsag til klimaforringelserne, idet de indeholdt metangas (drivhusgasser).

I Danmark var der pr. 31.12.20 i alt 1.499.700 køer, incl. kalve, tyre, kvier og fedekvæg. Det svarer til ca. 35 stk pr. km2. I forhold til vores areal har vi mange køer i Danmark. Hvis vi på verdensplan regner ørkener, bjerge og alle de områder, hvor der ikke er køer med, så er der på verdensplan måske en ko pr. km2. Og - helt ærligt - en ko pr. km2 prutter sikkert ikke så meget, at det har indflydelse på klimaet.

Men Pia Olsen Dyhr vil gerne bl.a. med henvisning til klimaet have os alle til at spise grøntsager i stedet for kød. Jeg ved ikke, hvordan eller hvor meget Pia Olsen Dyhr prutter, men jeg ved, at hvis jeg spiser grøntsager, kål, løg o.l., så prutter jeg mere end ellers. Hvis Pia Olsen Dyhr nu lykkedes med at få os alle til at spise grøntsager i stedet for kød, ville de forøgede prutter fra 6 - 7 mia. mennesker, så ikke være lige så stort et problem for klimaet, som prutterne fra en ko pr. km2?

Køernes prutter har for Pia Olsen Dyhr åbenbart samme betydning for miljøet, som minkene havde for Mette Frederiksen i relation til folkesundheden.

Forleden blev der fremlagt en rapport, som viste, at hvis vi alle lod være med at spise kød og derfor kun spiste grøntsager, ville det hvert år give en besparelse på omkring 20 mia. kr. på grund af, at folk blev mere sunde, levede længere, ikke brugte vores sundhedssystem så meget, arbejdede længere o.s.v., og for de penge kunne man lave hele den grønne omstilling. Det er da vist fra den samme regnebog, hvorfra Mette Frederiksen har den opfattelse, at når vi (staten) låner penge, så behøver vi ikke at betale tilbage.