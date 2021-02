Debat: Postgårdgrunden kræver nærmere eftersyn

Jeg har ikke hindret noget byggeri eller har nogen hensigt at hindre et byggeri, som stort set er færdigt. Er man uden for magtens cirkler hænder det, at der er forhold, der undrer en. Tingene skal jo gå ret for sig, og jeg går jo ud fra, at en gammel politimand er enig med mig i det.