Debat: Placering af nyt sygehusvaskeri i Svebølle er det mest fornuftige

Kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten har forstået, at placeringen i Svebølle opfylder de ønskede krav: Klima, miljø, CO2-udledning og bæredygtighed.

Byggegrund på industriarealet med lokalplan på Frederiksberg, lige til udstykning, byggemodning og bebyggelse, tæt ved store indfaldsveje (Tissøvejen og Trafikmotorvej/ kommende motorvej. Uden ekstra gener for tung trafik. Tæt på fjernvarmeværket på Frederiksberg, som er baseret på grøn energi, som alle klimavenlige partierne i Folketinget går ind for og som hvor tillige har bevilget 2 mia. til støtte for udskiftning af eksisterende olie- og gasfyr,