Debat: Østergaard og Dannenberg misinformerer og ødelægger

For eksempel ringede Erik Dannenberg og Geo Østergaard til potentielle fremtidige krydstogtsrederier med information omkring, at Ny Vesthavn aldrig ville blive realiseret, det in mente at beslutningen var taget.

Fra den dag var jeg ikke et øjeblik i tvivl, Erik Dannenberg og Geo Østergaard ville tage alle tænkelige midler i brug for at skade virksomheden Kalundborg Havn, koste hvad det vil. Det viste sig langtfra at være et enkeltstående tilfælde. Et utal af gange, er der blevet taget kontakt til nuværende/fremtidige kunder og andre danske Havne, som Kalundborg Havn er i direkte konkurrence med.