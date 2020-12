Debat: Nye svinestalde med store tilskud - betalt af skatteydere

Dette byggeri er der for tiden meget snak om i lokalområdet, Havnsø - Føllenslev. De der er imod, kan nu glæde sig over, at de selv er med til at betale 1/4 det nye kæmpebyggeri, der vil sprede ubehagelig lugt langt ud over byggeriets fysiske placering. Hertil et gevaldigt øget trafikpres af store svinetransporter, kørsel til og fra med foder med mere.