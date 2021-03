Debat: Må vi be' om kammertonen

Nu drejer det sig om kommunal økonomi, hvor Hanne irettesætter Nikolaj for at være en fantast, der laver forrykte regnestykker. Det er da ikke rart at have den slags økonomiske medarbejdere i vores administration. Men er hun den rette til at vurdere det, når hun i økonomiudvalget godkender den ene budgetoverskridelse efter den anden. Sidst med Røsnæs cykelstien og Kalundborg Havnepark, der nok ender med at blive mere havn end park.