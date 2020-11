Debat: Lidet flatterende beskrivelse af Kalundborg

Når Naser Khader, MF (K), i Nordvestnyt i tirsdags mener, at »så er den gal igen i Kalundborg«, må man ryste en smule på hovedet. Dels fordi vi mestendels har en ganske tryg by, hvor alle kan færdes fuldkommen frit, men også fordi han gør det, borgerlige politikere plejer at gøre, når der sker en enkelt hændelse. Man blæser sig op med løvemanke og det hele i et forsøg på at score lidt billige points på lidt smarte forslag om mere politi. Men når alt kommer til alt, så glemmer De Konservative belejligt at nævne, at man var med til at udhule ordensmagtens ressourcer, mens man sad i regering.