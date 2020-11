Debat: Lad os få ryddet op i sumpen

I øjeblikket er der mange, der har travlt med at kommentere Inger Støjbergs (V) udtalelse om at »dræne sumpen«.

Senest har vi her i bladet kunnet læse Jens Jørgen Jørgensens indlæg 26/11. Han får associationer til både Trump »og visse herskere i lande syd for Danmark for knap 100 år siden«. Det er en »køn« buket, der toner frem i Jens Jørgen Jørgensens indre.