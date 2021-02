Debat: Kalundborgmotorvejen venter kun på Socialdemokratiet

En gevinst, som vil bidrage til øget vækst og jobskabelse i Vestsjælland. Binde Sjælland sammen på en måde, som vi aldrig før har været det. Som vil øge mobiliteten og givet et løft til Holbæk, Tølløse og Jyderup. Forløberen til en Kattegatforbindelse, som vil sætte Nordvestsjælland på Danmarkskortet på en måde som aldrig før. Kort sagt: Det vil være en kæmpe gevinst for Sjælland og hele Danmark.

Men nu - to år efter folketingsvalget - er alt sat på fuldt stop. Det første Socialdemokratiet gjorde, da venstrefløjen vandt valget, var at smide Venstre og vores blå venners trafikplan ud. Derfor venter vi stadig på de mange gevinster, som vi havde linet op til.

Vi forstår det ikke. For det er den slags langsigtede investeringer i fremtidig infrastruktur, der gør Danmark rigere og sikrer, at Danmark udvikler sig i balance, skaber sammenhængskraft og nærhed. Så der både er vækst og erhvervsudvikling i og omkring de store byer - men også i mindre bysamfund og landdistrikter. Det er den vej, Venstre forfølger.

Vi kæmper for balance i Danmark. Vækst og udvikling i hele Danmark. Og vi er klar til at prioritere, så vi kan investere i den udvikling. Som vi gjorde, da Venstre stod i spidsen for landets regering. Dengang udflyttede vi flere tusinde statslige arbejdspladser. Vi oprettede flere og mere attraktive uddannelsespladser uden for de store byer, som unge ikke tvinges til at flytte til storbyerne, når de skal uddannes. Vi liberaliserede planloven. Vi sænkede færgetaksterne.