Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kalundborg skal prioritere vandplaner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kalundborg skal prioritere vandplaner

Debat Kalundborg - 01. december 2020 kl. 09:58 Af Knud Nielsen Vandværksbakken 31 Jyderup Kontakt redaktionen

Kalundborg er helt fraværende, når det gælder vores miljø og vandplejearbejde. Jacob Beck Jensen udtaler til Nordvestnyt den 26/11, at der er lavet meget miljøarbejde, så Kalundborg Kommune har bestemt opfyldt en del af dette arbejde. Nu er det jo bare sådan at kloakering i det åbne land ikke er vandrådsarbejde, men det er da godt, at man er kommet i gang med dette.

Vandrådene i Danmark er et krav fra EU, og ikke noget Kalundborg Kommune kan ændre på. Mange af os frivillige har deltaget de forrige vandplanperioder også, og brugt oceaner af energi på at komme med gode konstruktive forslag til forbedringer på vores vandmiljø, og Kalundborg Kommune ser sig ikke i stand til at få noget af det ført ud i livet, selvom der er en gulerod med tilskud.

Vi er bestemt glade for de roser fra politikerne til vores arbejde, men det alene gør det ikke, der skal handling til nu.

Dette vil kræve, at politikerne bevilger nogle penge (som kommunen har) til miljøafdelingen, så vi ikke på vores møder får at vide, at denne afdeling ikke kan få tilført flere resurser til dette arbejde.

Meningen med miljøarbejdet er jo, at vores vandløb og søer skal have »god økologisk tilstand«, og det kommer ikke af sig selv. Da det er pålagt af ministeriet, at vi skal bidrage til dette, så har kommunen med vores arbejde (vandrådet) fået et arbejdsredskab, og de økonomiske rammer er klar. Nu gælder det politisk vilje og ikke dumme undskyldninger.

Miljøafdelingen i Kalundborg Kommune gør et stort godt arbejde, men de kommer ikke videre uden en økonomisk indsprøjtning.

Jeg forventer, at der nu tages fat på at komme i gang med de forslag fra vandplan 1 og 2, som der er tilskud til. Der er flere små projekter, som ikke koster mange penge.

Sebdt på vegne af: Kalundborg Sportsfiskerforening og Hallebyåsammenslutningen.