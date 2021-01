Debat: Kalundborg Kommune er corona-ansvarlige

Jeppe Hedegaard havde i lørdags et debatindlæg i Nordvestnyt, hvor han skrive, at Kalundborg Kommune ser stort på at overholde nationale krav i dagtilbuddene. Det er ikke korrekt!

I de aktuelle anbefalinger fremgår det, at »dagtilbud mv. skal tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.« Derudover står der, at »samling af børn på tværs af stuer mv. kan foregå, men bør begrænses. Børn kan dog samles på tværs af stuer mv. i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, bl.a. i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Det kunne være i ydertimer eller i ferieperioder.« Det efterleves i vores dagtilbud takket være en kæmpe indsats fra pædagogisk personale og ledelse.

Seneste nationale retningslinje fra 14. januar 2021 opfordrer til, at forældre holder deres børn hjemme, hvis dette er muligt. Det kan være muligt for f.eks. frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, hedder det. Børnetallet i de kommunale tilbud er også noget lavere i øjeblikket - 60 procent i forhold til normalen, hvilket i sig selv også mindsker smittetrykket.

Så kan man mene, at der bør strammes yderligere. Men hverken politikere, forældre, administration, pædagoger eller ledere har dog forudsætninger for at vide, hvad der skal gøres, så effekten optimeres under hensyn til en samfundsmæssig helhedsbetragtning.