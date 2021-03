Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvem er de udsatte og sårbare? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvem er de udsatte og sårbare?

Debat Kalundborg - 01. marts 2021 kl. 13:14 Af Henriette Ergemann (NB), Kandidat KV21, Kalundborg Kommune Kontakt redaktionen

Gennem det sidste år, har vi som danskere efterhånden oplevet ret gennemgribende tiltag og indgreb i kampen for at inddæmme coronasmitten. Vi har været forstående for, at visse tiltag har været nødvendige, men hvor langt skal vi acceptere at gå i kampen mod en virus, der måske aldrig forsvinder? Hvilken pris er for høj og hvilken er vi villige til at betale ? Jeg mener, at nu er nok nok.

Nu fremsætter regeringen forslag om, at børn/unge skal testes to gange ugentligt som et krav for at deltage i undervisning. Her er min personlige grænse nået.

Psykologer landet over har længe råbt vagt i gevær, da en stigende del af vores børn og unge lider af angst, ensomhed og depression. De påpeger samtidig, at test for nogle børn vil være et overgreb, der kan risikere at skabe traumer og gøre at børn mister tilliden til voksne og autoriteter. Tænk samtidig scenariet ind, at »Freja« testes positiv i skolen. En del børn i dag lider af høj sensitivitet, og er det »Freja«, risikerer hun at stå med frygten for udskamning, samt ansvaret for at hendes mor måske, igen, må lukke sin forretning eller frisørsalon. Skal vores børn bære det ansvar på deres skuldre?

Jeg mener, børnene har lidt alt for meget det sidste år, og det er ikke kun fagligt, socialt og psykisk. En nylig undersøgelse, lavet af forskere, viste i en 8.klasse, at elevers blodtryk var steget med 17 point det sidste år, vægten med 7,8 kilo og fedtprocenten med 3,3.

Er det samfundssind og folkesundhed at holde børnene væk fra skole, sport og fritidstilbud?

Jeg har set opgaver, hvor elever skulle svare på spørgsmål om »det nye normal«, hvad man gerne må, og ikke må mere, bla at det ikke er tilladt at holde i hånd eller kramme.

Dette er i min optik i pæneste fald misforstået omsorg, og i værste fald grænsende til indoktrinering og hjernevask af vores fremtidige generationer. Børn skal have lov at være børn, og ikke gå og være angste for om de, deres ven eller mormor, kan dø af et kram.

Nu har vi det sidste år fået at vide, vi skulle isolere os og passe på de udsatte og sårbare - herunder forstået de ældre. Måske vi skulle stille os selv spørgsmålet: »Hvem er egentlig de udsatte og sårbare i vores samfund?« Jeg mener, det er på tide at få vores børn tilbage i skolerne - også uden krav om test.