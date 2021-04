Debat: Hvad så Kalundborg?

Vi ved alle, at kultur står lige med børneinstitutioner, skoler og handelsmuligheder. Vi er så heldige, at vi har en fantastisk natur her, og den må vi endelig passe meget på, men vi har nu mulighed for også at skabe et kulturcenter et kulturelt miljø lige midt i byen, hvis man virkelig vil skabe noget unikt, og så kunne vi nu få bilerne ned i en parkeringskælder, vi kunne sløjfe de grimme parkeringspladser i Elmegade, her kunne vi anlægge at rekreativt område med græs og træer lige overfor kulturcenteret. Bilerne skulle så ned i en parkeringskælder (gratis) under kulturcenteret.

Hvad skulle et kulturcenter så indeholde? Ja, her skulle befolkningen - brugerne - komme med forslag, men vi mangler i hvert fald et udstillingssted, som er åbent for alle former for kunst, man kunne skabe muligheder for kunsthåndværkere til at inspirere hinanden. Skal vi blive ved med at genere sporten ved for eksempel at bruge Kalundborghallen til alle lidt større arrangementer? Man kunne også skabe et unikt samarbejde med biografen og de ildsjæle, som bor her i området, ja skabe et kulturelt gro­sted i vores herlige by.