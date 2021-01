Artiklen: Debat: Hjerteligt tak for at tie stille

Debat: Hjerteligt tak for at tie stille

Tak til Nordvestnyt for ikke-svaret i fredagsavisen fra den såkaldte »Åbenhedsgruppe« på tidligere havnebestyrelsesformand Jakob Beck Jensens ganske stærke anklager mod gruppen for at have bagtalt havnen over for dens potentielle kunder.