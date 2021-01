Debat: Gør noget for klimaet

Jeg gætter på, at der bor flere Venstrevælgere på Røsnæs end på Asnæs. En linjeføring over Asnæs eller Røsnæs har afgørende betydning for borgerne i de to områder.

Truslen om en flere hundrede meter bred trafikkorridor er ikke sjov at have hængende over huset. I skrivende stund er der to muligheder for en forbindelse, Asnæs eller Røsnæs. Den 60 mio. kr. dyre undersøgelse har ikke beskrevet en tunnelløsning på land. Det er lidt uforståeligt, at man kan betegne sig som en grøn kommune og gå ind for en motorvej, der dagligt vil komme igennem kommunen med tusinder af biler, CO2-udledninger, beton og asfalt. Noget der yderligere vil belaste klimaet.