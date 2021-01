Send til din ven. X Artiklen: Debat: Gør ikke Kattegatforbindelsen til et valg mellem Røsnæs og Asnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Gør ikke Kattegatforbindelsen til et valg mellem Røsnæs og Asnæs

Debat Kalundborg - 27. januar 2021 kl. 19:22 Af DebatAf Jeppe Sørensen, Radikale Venstre, Kalundborg

Siden borgmester Martin Damm (V) er blevet citeret for at foretrække en Kattegatforbindelse via Asnæs, er det lokalt blevet diskuteret hæftigt, hvad der er den bedste løsning.

Det må ikke blive en kamp mellem, hvad er er den bedste løsning. Faktum er, at der lige nu arbejedes på en forundersøgelse, hvor både Asnæs og Røsnæs er tilbage som mulige udgangspunkter på Sjælland. Og uanset hvad der måtte ske, så er der rigtigt meget at passe på. Begge halvøer er unike med fantastisk natur, hvor man kan se, hvordan sidste istid skabte Danmark, og hvor vores forfædre har efterladt i hobevis af fortidsminder.

Forskellen mellem halvøerne er blot, at der er flest mennesker på Røsnæs. Det kan være en kæmpe ulempe, men også en stor fordel. Ulempe fordi en forbindelse er en gene for de nærmeste naboer. En fordel fordi, der så også er flere mennesker tæt på, som får glæde af nærheden til forbindelsen. Desuden er der flest mennesker på Røsnæs samt mange sommerhusejere, der kan råbe op, sådan at de berørte på Asnæs slet ikke kan komme til orde.

I stedet for at lave en kamp, så bør vi stå sammen i Kalundborg. Vi bør afvente resultatet af den kommende analyse og se, hvad den landspolitiske stemning siger. Hvis det viser sig, at det er en god ide for Danmark, så kommer forbindelsen. Og kommer forbindelsen, så vil det betyde alverden for Kalundborg, som pludselig ikke bare er Danmarks centrum på et kort, men nu også bliver det i praksis.

Hvis stemningen er for, så er jeg overbevist om, at vi kommer længst ved at gå ind i positiv dialog om, hvordan vi så kan passe bedst på både Asnæs og Røsnæs i de mulige løsninger. Opskriften er simpel. Lad os få vej og jernbane mest muligt ned under jorden og havet.

I Det Radikale Venstre vil gerne passe på både Ræsnøs og Asnæs. Vi vil gøre hvad vi kan, så ingen af halvøerne flækkes. Men vi vil også være ærlige og sige, at vi ikke lokalt vil arbejde imod en forbindelse, hvis det viser sig, at det er en god ide for Danmark, for så den det også for Kalundborg.

Aktuelt har vi inviteret den nye radikale transportordfører, Rasmus Helveg Petersen, til Kalundborg i foråret, hvor vi vil vise ham Røsnæs og Asnæs. På den måde ved han som beslutningstager, hvad det er vi skal passe så meget på.