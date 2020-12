Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forkert at sprede frygt om pakkecentraler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forkert at sprede frygt om pakkecentraler

Debat Kalundborg - 16. december 2020 kl. 10:27 Af Svend Matthiesen, Strandbakken 92, Kalundborg Kontakt redaktionen

I Nordvestnyt den 15. december, citeres Glenn Swärd, formand i handelsstandsforeningen Vores Kalundborg, for blandt andet at sige:

»Han mener, det er forkert at opfordre til øget nethandel, blandt andet fordi butikkerne har strenge coronaregler, hvilket ikke nødvendigvis gælder pakkecentraler i samme grad: - Pakkecentraler kan vise sig at være spredningscentraler, advarer formanden for Vores Kalundborg.«

Det er utidigt at sprede frygt.

Hr. Swärd bruger udtrykket: »...hvilket ikke nødvendigvis...«, hvad menes der med det, hvis hr Swärd har konkret viden om at der ikke er regler for pakkecentraler, så sig det.

Der siges også at: »Pakkecentraler kan vise sig at være spredningscentraler...«. Er der noget belæg for denne formodning?

Jeg har opfattelsen af, at der da er sendt en pakke eller to hen over året. At jeg ikke har set advarsler mod at sende/modtage pakker, kan være min fejl, men det lyder som en ren formodning, der er ikke angivet nogen form for dokumentation.

Hvis formanden for Vores Kalundborg har dokumentation, der viser, at det er farligt for helbredet at modtage pakker, så må de frem i lyset, så der kan gøres noget ved det.

At kæmpe for sin egen forretning og for handlen i byen er helt legitimt, men at sprede frygt kan og må ikke være en metode.