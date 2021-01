Debat: Flot Kalundborg-vækst

Der er i den grad brug for, at der er nogen, som har fokus på at tjene penge og skabe vækst til at betale for vores velfærdssamfund og ikke mindst de mange regninger, som bliver udskrevet i denne tid. Tag bare aftalen om erstatninger til minkavlerne til næsten 19 mia. kr., som følge af regeringens beslutning om at nedslagte minkene. Eller regningen til at pensionere »Arne« på over 3 mia. kr. om året, for ikke at tale om regningen, der skal samles op efter corona-tiden.