Debat: Fine ord og snak nytter ikke nok

Jeg forstår godt Karl-Åge Hornshøj Poulsen er en glad mand, fordi det ser ud til, at der er flere unge, der kan komme i gang med ungdomsuddannelse. Men 15 procent, der ikke kan komme i gang med en ungdomsuddannelse, er stadigvæk for meget. Det svarer til ca. 50 unge, der er i fare for at snuble i starten af deres voksenliv.

Og så er der ikke taget højde for, at eksamenskaraktererne måske ændrer på resultatet. I Enhedslisten mener vi, at folkeskolen leverer. Lærerne slider og gør et godt stykke arbejde. Det vi mangler, det er, at Venstre leverer flere ressourcer til folkeskolen. Det er desværre først og fremmest fine ord og snak, som Venstre leverer, når det handler om folkeskolen. Det er desværre også det, der præger den kommende folkeskolestrategi.