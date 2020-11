Send til din ven. X Artiklen: Debat: Fejl at fjerne omfartsvej fra kommuneplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Fejl at fjerne omfartsvej fra kommuneplan

Debat Kalundborg - 18. november 2020 kl. 09:49 Af Gert Larsen, KB-medlem (Demokratisk Fællesliste), Kalundborg Kommune Kontakt redaktionen

I mange bysamfund bliver de borgere/beboere, som er bosiddende ud til de veje, som er med til at dræne den gennemkørende trafik, udsat for denne voldsomme generende trafik som til tider er rent trafikkaos.

Et af de ekstreme steder er i Kalundborg by, som slet ikke er egnet til at kunne dræne bl.a. pendlertrafikken om morgenen og senere på dagen. Her går det navnligt ud over Vesterhavnevej, Hærvigsgade og Lundevej samt Nørre Allè. De nævnte områder er virkelig udsat for store trafikgener, som gør det utåleligt at bo eller bosætte sig.

Med fokus på disse problemer vil vi i Demokratisk Fællesliste forlange, at omfartsvejen nord om Kalundborg - som blev fjernet fra kommuneplanen for en del år siden - igen bliver sat ind i kommuneplanen. Det er den eneste rimelige løsning for de mange mennesker, som dagligt bliver plaget af dette trafikhelvede tæt på deres bolig.

Tiden er inde nu, hvor netop kommuneplanen skal til revision til år 2021. Demokratisk Fællesliste er sikker på, at dette initiativ vil blive hilst velkommen af rigtig mange borgere.

Det var en stor fejl at fjerne nævnte omfartsvej fra kommuneplanen, så nu burde vi kunne få rettet op på denne store fejltagelse. Trafikken er ingenlunde blevet mindre de sidste 10 år.

Vi minder om i al beskedenhed, at der for nyligt blev brugt rigtig mange millioner på en cykelsti til Røsnæs, så mon ikke der også kunne bruges de millioner, som skal til for at løse dette trafikkaos i Kalundborg by. Vi vil defor målrettet arbejde for denne løsning med omfartsvejen nord om Kalundborg, som blev fjernet fra kommuneplanen. Og vi vil godt høre fra andre borgere i kommunen, som lider under lignende urimelige trafikplager.