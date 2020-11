Debat: Er vælgertække blevet nøgleordet i politik?

Er det gået op for oppositionen og pressen, at vi har en alvorlig pandemi?

Jeg har igennem tiderne været vidne til mange fejltag i politik, men den hetz der for tiden kører fra oppositionen, er dog det værste, jeg endnu har oplevet.

Jeg frygter, at det er en tendens, vi skal se fremadrettet. Pressen puster til ilden og DR giver korte klip, der ikke nødvendigvis er objektive, men hvor forargelse er blevet et hovedtema.

Er det mere alvorligt, end de små og mellemstore virksomheder, der mister deres økonomi og fodfæste under en alvorlig pandemi?

Det var opløftende, at se formanden for Ny Borgelige, Pernille Vermund, på traktor i Sønderjylland. Støtte til fordel for minkavlerne.