Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ellemann måtte endnu engang lægge afsted til sin næstformand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ellemann måtte endnu engang lægge afsted til sin næstformand

Debat Kalundborg - 24. november 2020 kl. 13:59 Af Jens Jørgen Jørgensen Vagtelvej 33 Kalundborg Kontakt redaktionen

Lørdag, den 21.11 kunne man opleve traktordemonstrationer i København og Aarhus rettet mod regeringens noget hovedkulds beslutning om at aflive samtlige mink i landet.

Demonstrationerne var lovligt anmeldte, men det kan undre, man gav tilladelser til dem, når man tænker på det forbud mod at samle sig i større forsamlinger, der hersker, ikke mindst da deltagerne kom fra alle egne af landet, bl.a. fra områder med mange minkfarme, og de stod tæt sammen - for de flestes vedkommende uden mundbind. Hvad det vil medføre af smitte fremadrettet, må vi vente at se. Her vil det også være værd at nævne, at flere viruseksperter har gjort opmærksom på det, men man kan godt have indtryk af, respekten for sagkundskaben ikke var lige stor hos alle deltagere.

Om demonstrationerne var for at vise solidaritet med minkavlerne, eller de først og fremmest var et forsøg på at underminere regeringen orkestreret af landbrugslobbyen i forening med dele af partiet Venstre, kan man kun gisne om.

Det sidste er et helt legitimt mål fra den til enhver tid siddende opposition, men spørgsmålet er, om det var opportunt i denne situation, da det måske vil skade befolkningen mere end det vil skade regeringen - og enhver regering ville handle på samme måde, uanset partifarve. Her er det værd at nævne, at Venstres formand forud for den famøse beslutning om aflivning erklærede sig rede til at lave en aftale med regeringen om det fornødne - indtil han blev taget under behandling af landbrugslobbyen. Man kan sige, Jakob Ellemann leder Venstre, men landbruget styrer...

At demonstrationen kunne give associationer til Donald Trumps heppekor kom ikke mindst gennem en af talerne, Inger Støjberg. Når budskabet var, at landets love skal holdes - hvad man bestemt ikke kan være uenig i - kan det undre, man som taler har en, der om nogen har brudt loven - og tilmed ikke forsømmer nogen lejlighed til at prale med det. Af samme grund er hun blevet undersøgt af en kommission, hvis konklusioner snart vil foreligge.

Inger Støjberg har tydeligvis Trump som sit forbillede. Det fremgik med al ønskelig tydelighed gennem hendes retorik. Ikke blot gav det associationer til USA, men også til visse herskere i lande syd for Danmark for knapt 100 år siden. Man kunne måske starte med at dræne sumpen ved at stille Inger Støjberg for en rigsret....

Den stakkels Ellemann måtte endnu engang tage afstand fra denne retorik fra partiets næstformands side. Jo, Venstre ved man absolut, hvor man har....