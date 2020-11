Debat: Ejvind Bitsch's lysende stjerne

Ejvind Bitsch belærer mig om, at hendes ordvalg ikke er taget fra Donald Trump. Her må jeg så konstatere, at foruden mig tager en række politikere, bl.a. Venstres formand, kommentatorer samt politisk interesserede i almindelighed helt fejl - men selvfølgelig, Ejvind Bitsch ved bedst. Jeg skal ikke afvise, at andre politikere tidligere har anvendt samme metafor. Det er der åbenbart nogle, f.eks. fra Venstres pressetjeneste, der har fundet ud af og opfordret Inger Støjberg til at komme frem med i et forsøg på at afspore debatten - og samtidig håbe på, at naive personer ville hoppe på den limpind.