Send til din ven. X Artiklen: Debat: Dobbeltmandater er stadig noget skidt! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Dobbeltmandater er stadig noget skidt!

Debat Kalundborg - 16. marts 2021 kl. 13:29 Af Anne Overgaard, Højen 46, Kalundborg Kontakt redaktionen

At blive irettesat af formand for Socialdemokratiet Kalundborg, Lars Kuhre Mortensen, angående min holdning til dobbeltmandat, finder jeg uhørt.

Jeg er ikke medlem af Socialdemokratiet eller noget andet parti for den sags skyld. Jeg har som borger og vælger ret til at benytte mig af min ytringsfrihed uagtet, hvad der er blevet besluttet og med hvor mange procent i Socialdemokratiet i Kalundborg.

Jeg var til stede ved Kommunalbestyrelsesmøde 7. oktober 2020, hvor jeg overværede Kirsten Rask's stepdans for at forsøge at afværge, at borgmester Martin Damm sendte brev til Region Sjælland med beskrivelse af den perfekte beliggenhed for sygehusvaskeriet i Svebølle.

Jeg overværede også (digitalt) Regionsmødet i Region Sjælland 1. februar 2021, hvor pkt. 9 var »Forslag fra Det Konservative Folkeparti om genoptagelse af sag om vaskeri«. Her hørte jeg højt og tydeligt Kirsten Rask stemme imod genoptagelse af sagen.

Efterfølgende går Kirsten Rask endda ud i pressen og meddeler, at hun som kommunalbestyrelsesmedlem ikke har nogen holdning til, hvor sygehusvaskeriet skal placeres. At hun så oven i købet sidder i Kalundborg Forsynings bestyrelse og kender til de grønne løsninger, der kan leveres herfra, gør jo bare udmeldingen endnu mere mærkværdig.

Hanne Olesen fra samme parti og kun opstillet til Kommunalbestyrelsen, giver til gengæld efterfølgende sin mening til kende højt og tydeligt, nemlig at hun går ind for, at vaskeriet skal placeres i Svebølle pga bæredygtighed, logistik og arbejdspladser. Efter min opfattelse er det præcis det, man som vælger og borger i en kommune bør kunne forvente af en folkevalgt uanset parti.

At hun så af samme parti bliver stillet skoleret og kaldt illoyal er da fuldstændig vanvittigt.

At Kirsten Rask i læserbrev af 10. marts 2021 forklarer om alt det, hun har gjort og på hvor mange fronter, kan jeg ikke rigtig bruge til noget, da resultatet af det ikke er endt ud i en bæredygtig løsning, og at hun alligevel vælger at stemme imod en genoptagelse af sagen.

Så jeg vil fastholde, at dobbeltmandater er noget skidt og tillade mig at stille spørgsmålet, om hvorfor man er gået ind i politik. Er det pga holdninger og ønsket om at finde den bedste løsning, eller er det for at få smør på brødet ved at besidde så mange poster som muligt?

relaterede artikler

Sygehusvaskeri: Nogle bygger broer andre graver grøfter 10. marts 2021 kl. 08:44