Debat: Det er ikke rimeligt at man skal betale for noget man ikke får

Demokratisk Fællesliste ønsker, at der sker tilbagebetaling til de forældre, som har betalt til pasningsordningerne SFO og børnehaver i Kalundborg Kommune. Ordninger, som har været lukket ned på grund af Corona.

Hvis det af en eller anden årsag ikke kan lade sig gøre på grund af overskridelse af serviceloftet, så anmoder vi sideløbene om fremtidig fritagelse for forældrebetaling svarende til den tid, hvor der har været lukket ned, også selv om der har været tilbud om en form for nødpasning. Mange forældre har jo blot fulgt regeringens anmodning om at holde deres børn hjemme.