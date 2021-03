Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der er masser af kultur for alle børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der er masser af kultur for alle børn

Debat Kalundborg - 01. marts 2021 kl. 13:00 Af Aase Due (S), kommunalbestyrelsesmedlem, Kalundborg Kommune Kontakt redaktionen

Som socialdemokrat og næstformand i kulturudvalget bliver jeg nødt til at fortælle om alle de tilbud, vi har og får til alle børn fra vuggestue alderen og til 9.klasse. Det er nødvendigt at fortælle og udbrede vores tilbud i Kalundborg Kommune, idet jeg kan læse den nye repræsentant for NB, Henriette Ergemann, mener vi mangler kulturtilbud til børn og unge. Der er masser af kultur til vores børn og unge. Man blot skal gå på Kalundborg Biblioteks hjemmeside, for at finde nogle af de mange tilbud.

Når Corona er overstået, så vil kulturnaut også igen blive fyldt med de mange tilbud og arrangementer. Blot på biblioteket kan vi være stolte, idet der er så mange gratis tilbud udover bogudlån,

(som faktisk også sker nu på bestilling ). Der er spændende kufferter med sprog , leg og læring, man kan låne med hjem. Der er mulighed for fælles oplevelser i bogklubber, filmforevisninger, malerkunst, teater og sangoplevelser. På bibliotekerne er der sjov aktivitet med Funn Floor og makerklub.

Disse oplevelser er for alle børn og vil også gavne børn med autisme, ADHD samt ordblinde. Børnene har her en stor chance for at udvikle deres kreative sider og deres sproglige udvikling. Forældrene skal selvfølgelig kende tilbuddene, for at tage imod dem.

Vi har ungdomsskolen i stor udvikling med klubber fordelt i hele Kalundborg Kommune, samt musisk skole, hvor der også er mulighed for fripladser til dem, der er dårligere økonomisk stillet.

Børnenes kulturregion: Som noget nyt, har vi sammen med fem andre kommuner, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø netop indgået en fantastisk aftale med fokus på børn og unges dannelse via arbejdet med deres kreativitet i stor skala. Det bliver 35.000 børn og unge, som kommer til at deltage i spændende kunst og kultur forløb. 1000 lærere, 500 pædagoger, 50 kunstnere og kulturformidlere samt 24 kultur- og skolekonsulenter skal aktivt være en del af at bære dette igennem. Der er ialt 13 forskellige forløb om året indenfor de forskellige kunstarter: Musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk og design og film.

Udover ovennævnte er der en rigtig stor del af foreninger med gode tilbud. Her skal blot nævnes idræt, spejderaktiviteter, biograftilbud, ja med masser af frivillige, der giver mulighed for andre kulturelle oplevelser.

Alle disse kulturtilbud er så vigtige, fordi vi giver vores børn og unge mulighed for at øge trivslen, øge den enkeltes udvikling via en tro og glæde på sig selv og ved at opleve fælleskaber og ved at skabe kammeratskaber. Dette er kun et udsnit af vores kulturtilbud. Kulturen er så vigtig, og det glæder jeg mig til, at den vokser endnu mere.