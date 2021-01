Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der er en tredje og oplagt mulighed - en tunnelløsning fra Tømmerup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der er en tredje og oplagt mulighed - en tunnelløsning fra Tømmerup

Debat Kalundborg - 15. januar 2021 kl. 09:44 Af Ejvind Bitsch, Hestehøje 18, Kalundborg Kontakt redaktionen

Én uge kan vi i disse spalter læse, hvordan Røsnæs vil blive spoleret af en motorvej på langs af halvøen. Det postulat har ihærdige mennesker været i stand til at danne en forening omkring. Hvem ønsker dog den smukke halvø ødelagt med bred motorvejs-korridor?

Læs også: En motorvej vil ødelægge Asnæs

Den næste uge kan vi læse, at borgmester Martin Damm finder det oplagt, at Kattegatforbindelsen naturligvis bør gå via Asnæs. Det er forståeligt, at beboerne på de to smukke halvøer med masser af fredede fortidsminder får nervøse trækninger, når de læser den slags.

Hver gang, vi her i landet har etableret et af vore store vejanlæg - det være sig Storebæltsbroen, Øresundsbroen og nu senest Femernforbindelsen - er bilisterne blevet bedt om at betale anlæggene. Det vil naturligvis også ske med den kommende Kattegatforbindelse. Uanset om man vælger Røsnæs eller Asnæs, vil store naturværdier blive ødelagt samtidig med, at mange mennesker vil blive ramt.

I august 2018 kunne man på TV2's hjemmeside læse Martin Damms tanker om den kommende Kattegatforbindelse. Man kunne bl.a. læse, hvordan den forbindelse ville gavne miljøet, mobiliteten og arbejdsmarkedet. Mon ikke Martin Damm i hvert fald den gang sad i bestyrelsen for den kommende Kattegatforbindelse?

Hvis Kattegatforbindelsen kommer i land mellem de to rundkørsler ved Tømmerup Kirke og Stejlhøj med en tunnelløsning, vil man undgå at ødelægge de store naturværdier. Samtidig med den løsning bør der etableres en vejforgrening ud mod den nye havn. Det er indlysende, at såvel Novo Nordisk, Novozymes og nu senest Mærsk med de mange containerskibe vil have behov for vejforbindelse til den kommende motorvej København - Kalundborg - Aarhus.

Der er investeret rigtig mange tanker og megen energi i at undgå en motorvej ud over Røsnæs. Det ville være fint, om den samme energi kunne kanaliseres ind i kampen for den kommende Kattegatforbindelse med det forløb, der er beskrevet ovenfor.

